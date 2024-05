FORMULA 1 Formula 1, pole di Leclerc a Monte Carlo Il pilota Ferrari scatterà davanti a tutti nel GP di casa. Seguono Piastri, Sainz e Norris, Verstappen 6° dietro Russell.

Charles Leclerc profeta in patria. Il pilota Ferrari trova la prima pole position dell'anno nella sua Monte Carlo, precedendo la McLaren di Piastri. Ferrari-McLaren anche in seconda fila con Sainz e Norris, mentre Il capoclassifica Verstappen, dopo 7 pole in 7 gare, è soltanto 6°, dietro Russell.

