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Formula 1: Pole di Russell. Antonelli a muro in Q1, partirà 16°

Leclerc 2° con un millesimo su Piastri. Hamilton 6°, Verstappen solo 8°

di Gabriele Mento
25 set 2026
Formula 1: Pole di Russell. Antonelli a muro in Q1, partirà 16°

Pole position per George Russell nel GP di Baku che con un giro straordinario in 1'42"526 infligge oltre 8 decimi di distacco a tutti. A muro in Q1 Andrea Kimi Antonelli, che partirà 16° e sarà costretto a una gara di rimonta.  La Ferrari di Charles Leclerc strappa la prima fila per un solo millesimo a Oscar Piastri. 4° Isaac Hadjar, tornato sulla sua Red Bull dopo aver saltato tre gare per infortunio e fa meglio di Max Verstappen, che si deve accontentare dell'8° tempo. Solo 6ª l'altra Ferrari di Lewis Hamilton, dietro anche alla McLaren di Lando Norris.




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