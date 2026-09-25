Formula 1: Pole di Russell. Antonelli a muro in Q1, partirà 16°

Pole position per George Russell nel GP di Baku che con un giro straordinario in 1'42"526 infligge oltre 8 decimi di distacco a tutti. A muro in Q1 Andrea Kimi Antonelli, che partirà 16° e sarà costretto a una gara di rimonta. La Ferrari di Charles Leclerc strappa la prima fila per un solo millesimo a Oscar Piastri. 4° Isaac Hadjar, tornato sulla sua Red Bull dopo aver saltato tre gare per infortunio e fa meglio di Max Verstappen, che si deve accontentare dell'8° tempo. Solo 6ª l'altra Ferrari di Lewis Hamilton, dietro anche alla McLaren di Lando Norris.







