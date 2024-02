FORMULA 1 Formula 1, presentata la nuova Ferrari SF-24

Presentata a Fiorano la nuova Ferrari che debutterà nel campionato del mondo 2024 il prossimo 2 marzo. La SF-24 è stata tenuta a battesimo alla presenza del presidente John Elkann, il ceo Benedetto Vigna e il vicepresidente Piero Ferrari, oltre al team principal Fred Vasseur e ai piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz. Oggi e domani i primi giri in pista per la monoposto di Maranello, per preparare la prima gara della stagione in Bahrain. In totale saranno 30 gare, delle quali 24 classiche più 6 sprint race. Il GP dell'Emilia Romagna a Imola il 19 maggio, mentre il GP d'Italia a Monza il primo settembre.

