EMERGENZA Formula 1: rinviato anche il Gran Premio del Canada È la nona gara della stagione che viene posticipata o cancellata

Formula 1: rinviato anche il Gran Premio del Canada.

La Formula 1 non partirà nemmeno in Canada. Il GP di Montreal, in programma dal 12 al 14 giugno, è stato ufficialmente posticipato per l'emergenza coronavirus. Si tratta del nono Gran Premio cancellato o posticipato in questa stagione e si aggiunge ad Australia, Bahrain, Cina, Vietnam, Montecarlo, Olanda e Azerbaigian. Ora la stagione di Formula 1 dovrebbe cominciare il 28 giugno con la gara di Le Castellet ma anche il GP di Francia è fortemente a rischio.



