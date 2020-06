Formula 1 virtuale, George Russell vince il GP del Canada. Il britannico conquista anche il Mondiale

George Russell vince il GP del Canada e conquista il Mondiale. Terzo successo consecutivo per il pilota della Williams che ha preceduto sul traguardo Alexander Albon e il compagno di squadra Nicholas Latifi. Assente, invece, Charles Leclerc che ha partecipato alla 24 Ore di Le Mans e per la prima volta ha deciso di non prendere parte a questa gara. Dopo aver conquistato la pole position, il pilota della Williams è riuscito a vincere senza problemi e nel finale si è permesso anche il lusso di attendere Albon per poi accelerare e chiudere con sei secondi di anticipo. Partenza caotica e piloti coinvolti nel classico groviglio delle prime curve. Spettacolo e divertimento ma adesso è il momento di cominciare ad uscire dal virtuale per entrare nel reale. Piloti e Team si concentreranno pienamente sull'inizio del mondiale 2020 con il Gran Premio d'Austria in programma nel weekend 3-5 luglio.