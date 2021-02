FORMULA E Formula E: De Vries vince gara-1 a Diriyah

Dopo aver messo a segno la pole position, prosegue nel proprio percorso netto Nick De Vries. L'olandese si è imposto all'esordio della stagione 2021 di Formula E, vincendo gara-1 sul circuito cittadino di Diriyah in Arabia Saudita. Un dominio totale da parte dell'alfiere Mercedes, scattato perfettamente al via e subito con un buon margine di sicurezza su Renè Rast. In due occasioni, però, De Vries ha rischiato di vedere vanificati i propri sforzi quando la safety car è stata costretta ad entrare sul tracciato, prima per un contatto tra Lynn e Bird poi per il crash di Gunther, finito a muro.

Nonostante queste neutralizzazioni l'olandese ha sempre gestito al meglio la corsa, cosa che non ha fatto invece il suo rivale Rast. Il pilota Audi non ha sfruttato il boost di potenza, subendo il doppio sorpasso da parte dell'italo-svizzero Edoardo Mortara su Venturi ed il neozelandese Mitch Evans su Jaguar, alla fine a podio. Male, invece, il campione in carica Antonio Felix Da Costa fuori dalla top ten e solo undicesimo. Un piazzamento da provare a cancellare fin da dubito, fin da gara-2.

