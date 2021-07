AUTO ELETTRICHE Formula E: disastro Bird a Londra, De Vries sale in vetta Il britannico fa doppio 0 nel GP di casa e l'olandese, col bis di secondi, sale al comando. Ora manca solo la tappa di Berlino.

Formula E: disastro Bird a Londra, De Vries sale in vetta.

Il doppio appuntamento di Londra rivoluziona il Mondiale di Formula E, che in attesa dell'ultima tappa di Berlino assiste al rimescolarsi delle prime posizioni in classifica. Sam Bird incappa in un doppio ritiro e cede la vetta a Nyck de Vries, viceversa autore di un bis di secondi posti. Ora l'olandese comanda a +8 su Robin Frijns –4° in gara2 ma solo 13° nella prima manche – e con +14 su Bird. A una lunghezza dall'ex capoclassifica ci sono Antonio da Costa – pure lui in ombra con un 8° e un ritiro – e Jake Dennis, solo 10° al secondo giro ma partito col successo nella gara d'apertura, davanti a De Vries e Alex Lynn. Proprio Lynn porta a casa gara2, precedendo ancora De Vries ed Evans. Qui si mette in luce, in negativo, Lucas Di Grassi: il brasiliano dell'Audi si becca un drive through per essere entrato ai box sotto safety car ma non rispetta la penalità, cosa che fa scattare bandiera nera e squalifica.

