Formula E: dopo 4 gare guida Sam Bird davanti a Mitch Evans

Gara 1 di Roma è ricca di colpi di scena. Sull'asfalto della capitale è il francese Jean-Eric Vergne a conquistare il primo round della seconda tappa della Formula E. Una prova segnata da diversi incidenti, con il pilota della DS Techeetah primo sotto la bandiera gialla dopo che la prima parte di gara era stata segnata dall'alternanza in vetta con ben cinque piloti diversi a guidare la gara. Sul secondo gradino del podio il britannico Sam Bird e Mitch Evans. L'australiano ha conquistato anche un punto aggiuntivo per aver fatto registrare il giro veloce della gara. Vergne si aggiudica la nona vittoria in carriera. Bird si porta in testa alla classifica.









La seconda giornata della Formula E è invece di Stoffel Vandoorne. Il pilota belga con un un passato in formula 1 con la McLaren si aggiudica il secondo round italiano precedente Sims. Terzo il tedesco Wehrlein. Anche nella gara della domenica non sono mancati incidenti tanto da essere necessario l'intervento della safety car. Il vincitore del sabato, Vergne, ha concluso undicesimo e fuori dai punti. Ultimo giro incredibile, partito dopo l'uscita della safety car e piloti da darsi grande battaglia. Mortara sbanda, il gruppo rallenta, ne esce un incidente con auto contro il muro. Tra queste anche il leader di classifica Bird. Nato viene squalificato, settimo il campione in carica Felix Da Costa. Nella classifica generale Bird guida con quattro punti di vantaggio su Evans. Prossima gara a Valencia il 24 e 25 aprile.