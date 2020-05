CORSE VIRTUALI Formula E Race at Home: Wehrlein stoppa la striscia di Guenther Dopo due vittorie il pilota BMW è solo terzo, ma resta leader incontrastato della generale. Nella Challenge Race vince Siggy.

Niente tripletta per Max Guenther, stavolta è Pascal Wehrlein a dominare il GP della Formula E Race at Home. Pole position, vittoria e giro veloce per il pilota della Mahindra, che si prende un discreto vantaggio già in partenza e veleggia indisturbato fino alla bandiera a scacchi. A favorirlo ha contribuito il maxi tamponamento alla seconda curva dopo il via, causato dal contatto tra Mortara e Vandoorne. Preso alle spalle, quest'ultimo è finito in testacoda, salvo poi ripartire e chiudere la gara al secondo posto. Sul podio anche il già citato Guenther, che sul circuito di Monaco aveva fatto sua la test race che ha preceduto la stagione. Stavolta però partiva dalla sesta posizione ed è solo riuscito a contenere i danni. Il portacolori BMW resta comunque in cima alla classifica generale con 65 punti; 44 quelli di Wehrlein, mentre Frijns – ieri quinto - e Vandoorne si dividono il terzo posto a quota 40.

En plein anche nella Challenge Race, la corsa riservata ai sim-racer – i piloti virtuali - più bravi al mondo. Qui pole, vittoria e giro veloce vanno al leader incontrastato della generale, Kevin Siggy, che per tutta la gara riesce a tenere Lucas Muller a distanza di sicurezza. Dietro di loro terzo posto per Peyo Peev, che ha prevalso su Petar Brljak.



