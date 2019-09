Formula Regional European Championship: vittoria per Schumacher Jr.

Buon sangue non mente: David Schumacher, figlio di Ralf e nipote di Michael, ha vinto la sesta tappa di Barcellona. Vittoria in Gara 2 e Gara 3 per il giovanissimo pilota tedesco, più un terzo posto nella prima manche, che gli valgono la vittoria di giornata. A imporsi inizialmente è il talento danese Frederik Vesti, che sfruttando il regime di safety car riesce a prendersi la prima posizione e a portare a casa la gara davanti a Dan Ticktum, che nel finale riesce a sorpassare Schumacher che chiude terzo. Da qui però inizia lo show di Schumy, che domina Gara 2 in lungo e in largo, senza concedere neanche un centimetro a Enzo Fittipaldi, l'unico a provare un attacco contro di lui. Molto più emozionante invece la lotta per il terzo posto tra Vesti e Ticktum, in cui è stato il danese ad avere la meglio. L'inglese si rifarà però in Gara 3, dove solo uno Schumacher nuovamente perfetto gli impedirà di vincere. Buona anche la prova di Fittipaldi, che è arrivato a tallonare Ticktum senza però riuscire a trovare lo spiraglio per il sorpasso. Attesa il 4 ottobre per la prova del Mugello, casa di quella Ferrari con cui Michael Schumacher ha scritto la storia della Formula Uno.