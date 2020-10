F1 Formula1 a Imola: tutto pronto per il ritorno Nel weekend la F1 torna a correre all'Autodromo "Enzo e Dino Ferrari" di Imola per il GP dell'Emilia Romagna. L'ultima volta fu 14 anni fa, nel 2006, con il successo della Ferrari di Michael Schumacher.

In riva al Santerno si è fatta la storia della Formula1, dal 1981 al 2006 (nel 1980 era GP d'Italia) il circuito di Imola fu teatro del Gran Premio di San Marino. Poi lo stop, almeno fino al 2020. Il “pazzo” anno dettato dall'emergenza Covid ha regalato una grande notizia agli appassionati: la Formula1 di nuovo ad Imola, 14 anni dopo l'ultima volta. Lì vinse il grande Michael Schumacher davanti a Fernando Alonso. Per il pilota del “Cavallino Rampante” fu l'ultimo dei 7 successi conquistati all'Autodromo "Enzo e Dino Ferrari". Il primo, addirittura, nel 1994 con la Benetton. Nell'anno in cui - nella stessa gara e sulla stessa pista - perse la vita l'idolo di tutti, il brasiliano Ayrton Senna con quel dannato e drammatico incidente alla curva del “Tamburello”. Un weekend maledetto, caratterizzato anche dalla morte nelle qualifiche di Roland Ratzenberger.

Oggi Imola è un tracciato ben diverso rispetto a quello di un ventennio fa e ha subito un piano di riqualificazione e di ammodernamento con i lavori curati dal tedesco Hermann Tilke. E' un circuito tecnico, difficile da interpretare con curve e staccate molto complesse. Per la prima volta in assoluto le monoposto turbo-ibride attuali scenderanno in pista per il GP dell'Emilia Romagna con la gara della domenica che sarà anticipata alle 13.10 per sfruttare le ore di luce nel mese di novembre. Sarà sempre e comunque il solito show, la speranza degli organizzatori è avere sugli spalti il pubblico. Magari attraverso una speciale deroga che Imola meriterebbe.



