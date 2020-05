FORMULA 1 Formula1 Virtuale: Albon batte Leclerc al fotofinish in Brasile Il pilota della Red Bull vince il Gran Premio Virtuale del Brasile dopo un duello show con Charles Leclerc. Il monegasco è terzo dopo una penalità, secondo posto per la Williams di Russell.

Nella settimana dell'anniversario della morte di Ayrton Senna, la Formula 1 ha deciso di onorare il campionissimo brasiliano una volta di più e come può, per il momento. Ovvero con i Gran Premi Virtuali che per questa domenica ha portato i piloti a darsi battaglia sul circuito di Interlagos. Ed è stata una gara da batticuore anche se i protagonisti hanno vissuto tutto dal simulatore ed i tifosi dai canali social: sorpassi e controsorpassi tra Alexander Albon e Charles Leclerc, dominatore assoluto degli ultimi GP. Ed invece a spuntarla in Brasile è stato il giovanissimo pilota Red Bull con il monegasco che si è dovuto accontentare di un terzo posto dopo aver preso una penalità.

Ad approffittarne, quindi, Russell secondo con la Williams. Un duello – quello tra Albon e Leclerc - all'insegna della correttezza e del fair-play tra due grandi amici; tutt'altra cosa rispetto alle vere gare ma sicuramente anche i palati meno avvezzi al virtuale avranno apprezzato. Buon esordio, poi, anche per il capitano del Milan Alessio Romagnoli, quindicesimo al debutto e non troppo lontano dall'undicesima piazza di David Schumacher, nipote di Michael. Domenica prossima ancora tutti in pista con la tappa in Spagna.



