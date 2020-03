FORMULA E FormulaE: Da Costa trionfa a Marrakech Il portoghese della DS Techeetah precende Max Gunther su BMW. Terzo il campione del mondo in carica Vergne, autore di una grande irmonta così come Mitch Evans (da ultimo a sesto).

La FormulaE si conferma sempre più imprevedibile, gara dopo gara. Antonio Felix Da Costa vince a Marrakech diventando il quinto pilota diverso a trionfare negli altrettanti gran premi della stagione. Il portoghese, scattato dalla pole, ha resistito alla carica e alla sportellate di Max Gunther con il tedesco della BMW che alla fine si è dovuto accontentare della seconda piazza. Terzo il campione in carica Jean-Eric Vergne, salito alla ribalta della stampa per l'assenza nelle prove libere del venerdì a causa di un tremendo mal di testa. Il francese aveva però rassicurato tutti: “Per la gara sarò pronto”. Ed infatti è riuscito a rimontare dall'undicesima posizione.

E' il terzo podio consecutivo, invece, per il compagno di squadra Da Costa al termine di una gara gestita al meglio dalla scuderia franco-cinese DS Techeetah. Con questi 25 punti – a cui si aggiungono i 3 conquistati per la super pole – proprio Da Costa diventa il nuovo leader in classifica, con 11 punti di vantaggio su Mitch Evans. Menzione particolare, però, anche per il neozelandese della Jaguar partito dall'ultima piazzola dopo la disastrosa strategia delle qualifiche ma capace di recuperare fino alla sesta posizione, davanti ad Alexander Sims – terzo della generale -. Dopo le prime 5 tappe extra-europee, il circus della Formula E si muove verso il Vecchio Continente. Il prossimo 4 aprile in programma l'E-Prix di Roma al Circuito Cittadino dell'EUR.



