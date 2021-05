FORMULAE FormulaE, Monaco: primo acuto di Da Costa

Settima gara di FormulaE sul circuito cittadino del Principato di Monaco. Successo che è andato ad Antonio Felix Da Costa: il portoghese ha tagliato il traguardo davanti all'olandese Robin Frijns e al neozelandese Mitch Evans al termine di una corsa emozionante e che si è risolta solo nelle ultime curve. E' il primo successo stagionale per Da Costa, campione iridato in carica. In testa al campionato c'è, invece, Frijns complice il suicidio delle due Mercedes di De Vries e Vandoorne, rispettivamente 20° e 21°. Prossimo appuntamento con la FormulaE il 19 e 20 giugno con il doppio round in Messico, nella città di Puebla.

