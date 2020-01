FormulaE, Santiago del Cile: primo successo in carriera di Max Gunther

La FormulaE è da sempre sinonimo di spettacolo ed anche la prova di Santiago del Cile non ha fatto eccezione. Il sorpasso decisivo all'ultimo giro è del 22enne Max Gunther, il più giovane dei 24 piloti del campionato – ai danni di Antonio Felix Da Costa, con il portoghese vicino ad una vera e propria impresa dopo essere scattato dalla decima piazzola. Ed invece il successo è andato proprio al pilota della BMW, il primo in carriera e, contestualmente, anche il primo podio dato che ci era salito solo in Arabia Saudita prima di essere penalizzato per due sorpassi in regime di safety car. Terzo Evans, scattato dalla Pole ma incapace di tenere il ritmo imposto da Gunther e Felix Da Costa. Buona la prova di Stoffel Vandoorne ora in testa al campionato con 38 punti, 3 in più di Alex Sims arrivato in Cile da primo della classe ma costretto al ritiro. Male anche Sam Bird, decimo dopo essere stato coinvolto in una carambola, ed ora terzo a -10 da Vandoorne. Prossimo round della FormulaE a Città del Messico il 15 febbraio con le monoposto elettriche che faranno tappa anche in Italia, a Roma, il prossimo 4 aprile.