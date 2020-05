FormulaE Virtuale: vince ancora Gunther

Nel mondiale “virtuale” di Formula E Maximilian Gunther si dimostra imbattibile ed inavvicinabile da chiunque. Dopo i successi nella test race di Montecarlo e nel primo round del campionato ad Hong Kong, il pilota della BMW i Andretti si è imposto anche nella seconda gara che assegna punti su un circuito realizzato appositamente per la “Race at Home Challenge” di Formula E, ribattezzato "Electric Docks". Il tedesco ha dominato dal primo all'ultimo giro, dalla prima all'ultima curva resistendo agli attacchi di Pascal Wehrlein che ha provato a dare filo da torcere al leader salvo poi andare a muro e chiudere al decimo posto.

E quindi sul podio – assieme a Gunther – ci vanno l'olandese Robin Frijns su Audi e lo svizzero Nico Muller su Penske. Per la prima volta, poi, tutti i piloti del campionato hanno partecipato: tra questi anche gli ex Formula 1 Lucas Di Grassi e Felipe Massa che, però, hanno terminato anzitempo la corsa per qualche errore di troppo.