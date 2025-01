Foti: "Ci aspettiamo tanto da Luca Bernardi in MotoE. SBK? Vogliamo riportare il titolo a Borgo Panigale"

La stagione 2025 del motociclismo inizierà tra qualche mese ma con Serafino Foti, team manager Ducati in Superbike e in MotoE, è stata l'occasione per fare le carte ai due campionati.

MotoE che quest'anno vedrà anche la presenza di un pilota sammarinese, Luca Bernardi. Da dove nasce la scelta di puntare su di lui?

"Intanto noi come Team Aruba siamo entrati in MotoE lo scorso anno ed è stato un anno di rodaggio per noi. Quest'anno vogliamo fare le cose un po' più in grande, abbiamo preso due piloti che si sono fatti valere lo scorso anno. Uno è Alessandro Zaccone, che è anche lui un romagnolo, e Luca Bernardi. Luca Bernardi è un pilota che io guardo da un po' di tempo e avevamo già avuto dei contatti con noi in Supersport. Siamo riusciti a concludere un accordo per fare tutto il campionato del mondo MotoE e ci aspettiamo molto da lui perché è un ragazzo molto veloce."

In Superbike invece è aperta la caccia a Razgatioglu che ha vinto lo scorso anno e vi ha tolto il titolo piloti, non quello costruttori però. Con Bullega e Alvaro Bautista c'è la volontà di riprenderselo?

"Sì, assolutamente sì. Noi siamo lì per quello. In realtà noi abbiamo vinto con Alvaro Bautista gli ultimi due campionati del mondo, 2022 e 2023. Quest'anno Toprak ha fatto una stagione incredibile, aiutato anche delle super concessioni che hanno permesso a BMW di migliorare le sue prestazioni. Senza nulla togliere agli avversari perché sono stati veramente incredibili, ma per il 2025 assolutamente proveremo a riprenderci il campionato e portare di nuovo a Bologna il numero uno."

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: