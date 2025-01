AFRICA ECO RACE: Francesco Montanari fa sua l'8° tappa. Andrea Perfetti rientra in Italia Prima vittoria per “Checco” Montanari con la Tuareg 660

Francesco Montanari fa sua l'8° tappa. Andrea Perfetti rientra in Italia.

Una turbolentissima settima tappa alle spalle con le buone notizie che riguardano Andrea Perfetti dopo l'incredibile incidente per fortuna senza gravi conseguenze per il pilota italiano. Uno degli ultraleggeri dell'organizzazione, durante il decollo e per un motivo tecnico ancora sconosciuto, si è scontrato con il camion posizionato per il rifornimento di carburante dei concorrenti. Nell'incidente è rimasto ferito il motociclista e giornalista di 49 anni caporedattore di Moto.it le cui condizioni sarebbero rassicuranti, previsto a breve, probabilmente nella giornata di oggi, il rientro in Italia. Tutto questo è accaduto nella settima tappa, nell'ottava, ritorno alla normalità con un loop di 351 chilometri con soli 5 di trasferimento ed un percorso con piste sassose e sabbia. Con Cerutti e Botturi che hanno scelto di disputare una gara in controllo. Il pluricampione italiano di Moto Rally Jacopo Cerutti viene da un paio di giorni di debilitazione per un problema di stomaco, mentre Alessandro Botturi su Yamaha ha preferito amministrare il buon vantaggio accumulato in classifica generale, salito a 9'49”. Fattori che hanno generato la possibilità di inserimento degli outsider come Francesco Montanari. Il pilota dell'Aprilia si è garantito così il primo successo di tappa che lo catapulta al terzo posto in classifica generale. Alla fine è stato il numero 22 a spuntarla, dopo un lungo testa a testa con il norvegese Pal Anders Ullevalseter. A completare il podio il marocchino Guillaume Borne (Husqvarna) staccato dal vincitore di 11’51”

