Intervista a Franco Morbidelli

Prima apparizione con la Yamaha ufficiale per Franco Morbidelli - vicecampione del mondo in carica - reduce da un infortunio al ginocchio che lo ha condizionato per tutta la stagione 2021. Ora l'obiettivo è quello di trovare buone prestazioni in queste ultime gare, partendo proprio dal GP di San Marino, ed essere pronti per il prossimo anno.