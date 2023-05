Franco Uncini: "Soddisfatti per i traguardi raggiunti sulla sicurezza" Ospite del Panathlon di San Marino, l'ex campione della 500, ha parlato anche della novità Sprint Race.

Ospite in settimana del Panathlon San Marino l'ex campione del mondo della 500 Franco Uncini, un'occasione anche per parlare di un tema importante come quello della sicurezza nelle gare.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: