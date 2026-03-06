FORMULA 1 Frisoni: "La crisi in Medio Oriente ci preoccupa a prescindere, ma se arrivano delle opportunità dobbiamo essere in grado di coglierle" A margine della presentazione della Final Four di Coppa italia di Basket, abbiamo dialogato con l'Assessore allo sport Regione Emilia Romagna Frisoni, dell'opportunità che la crisi in medio oriente, non possa posizionare il GP di Formula 1 ad Imola

Roberta Frisoni Assessore al Turismo Commercio e Sport Regione Emilia Romagna: “Purtroppo la crisi del Medio Oriente ci preoccupa da tanti punti di vista, anche dal punto di vista del turismo, la situazione è molto complicata, ci sono compagnie aeree che hanno delle difficoltà, quindi quella è la prima preoccupazione, ma chiaramente anche nella preoccupazione, è nostro dovere cercare di capire dove invece ci possono essere delle situazioni dove la nostra regione può essere in prima linea per cogliere qualche opportunità. Ed è chiaro che il tema delle motorvalley e Formula 1 in generale, le metto insieme, perché in realtà sia dal punto di vista della Formula 1 che anche degli eventi motociclistici ci sono delle opportunità per i nostri circuiti che io devo dire la verità, dal primo giorno ho caldeggiato per un'interlocuzione, esempio su Imola con il sindaco Marco proprio per cercare di capire come far arrivare eventualmente delle occasioni nella nostra regione. Non ci piace il contesto, ma siamo al lavoro, per ragionare su questa priorità. Però è chiaro che se ci dovesse essere delle occasioni per poter riposizionare degli eventi nella nostra regione noi siamo già in prima linea.

