Paolo Michelotti è il nuovo presidente della Federazione Sammarinese Motociclistica, succedendo a Dennis Zanotti. Con Michelotti è stata l'occasione per parlare degli obiettivi futuri: dai piloti di punta della FederMoto come Luca Bernardi o Thomas Marini alla possibilità - per ora lontana - di riportare il Mondiale di Motocross alla Baldasserona.

