FEDERMOTO FSM, Paolo Michelotti traccia l'obiettivo: "Riqualificare il motociclismo sammarinese"

Con 53 voti su 62 Paolo Michelotti è il nuovo presidente della Federazione Sammarinese Motociclistica. Eletto quale successore di Dennis Zanotti, torna la "dinastia Michelotti" alla guida considerando i 6 mandati consecutivi del fratello Amedeo.

Obiettivi non ancora definiti dal neo-numero uno anche se la promessa è quella di riqualificare il motociclismo sammarinese e fornire tutto il sostegno necessario ai piloti biancazzurri di punta, come Luca Bernardi o Thomas Marini. Ultima - ma non per importanza – la volontà di riportare il Mondiale di Motocross alla Baldasserona.



Nel servizio l'intervista a Paolo Michelotti, presidente FSM

