FSM: piloti sammarinesi impegnati a Faenza

Al campionato regionale Emilia Romagna Motocross sul circuito Monte Coralli a Faenza nella classe 125 schierati 3 piloti del Mc San Marino. Andrea Gorini parte dalla prima posizione ma in gara 1 una caduta al primo giro lo ferma al sesto piazzamento. Recupera decisamente in gara 2 partendo davanti e dominando la manche. Chiude al primo posto gara due ed al secondo posto di giornata.

Più sfortunata invece la performance di Simone Gorini. Dopo una qualifica difficile non riesce a stabilire un buon feeling con la pista. Chiude gara 1, 12° e in gara 2 dopo una caduta si ferma al 13° posto. Chiude il terzetto dei piloti sammarinesi Filippo Magnani partito dalla 14° posizione riesce a recuperare qualche piazzamento. Riesce a chiudere gara 1 all'11° posto ma un problema in gara 2 non gli permette di raggiungere la bandiera a scacchi. Anche l'enduro in pista questo weekend con Marino Capicchioni (MC Titano) che nel regionale UISP a Fermo arriva a podio portando a casa la 3° posizioni in classe over 50.