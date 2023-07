FSM: piloti sammarinesi protagonisti

FSM: piloti sammarinesi protagonisti.

I piloti sammarinesi si sono distinti in più categorie portando a casa ottimi risultati. Ad Arcevia erano tanti i bianco azzurri al via per il campionato regionale enduro: in classe Senior un velocissimo Lorenzo Guerra (Mc Titano) riesce a mettere tutti dietro portandosi sul gradino più alto del podio; in classe Terr. 2T 3° posizione per Davide Bonfè (Mc Titano), per la prima volta sul podio che dimostrando come, gara dopo gara, stia diventato sempre più veloce; in classe Terr. 4T due i piloti sammarinesi in classifica: 5° posizione per Nicolò Angelini (Mc Titano) e 12° per il presidente FSM Paolo Michelotti (Mc Titano); anche in classe Veteran sono due i piloti FSM: 5° posto per Christian Cucchi (Mc Titano) e 7° per Fabio Stolfi (Mc Titano); per finire, in classe Major 4T è Alessandro Guidi (Mc Titano) a conquistare la 7° posizione. Non è stato un weekend di solo offroad, a Varano è andato in scena il CIV classic: in classe Vintage 250 Gr.4 un agguerrito Jeffrey Zani (Mc San Marino) in sella alla sua Benelli sale sul secondo gradino del podio ad un passo dalla vittoria.

