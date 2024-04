RALLY Giandomenico Basso ha vinto il rally del Piemonte

Giandomenico Basso ha vinto il rally del Piemonte, seconda prova del campionato italiano assoluto. Il portacolori della Toyota ha preceduto di 3 secondi e un decimo la Citroen C3 del francese Stephane Lefebvre e 4 secondi e 1 la Skoda Fabia R5 di Simone Campedelli. Quarto posto assoluto per Marco Signor e sesto per Paolo Andreucci mentre ha chiuso lontano dalle prime posizioni Andrea Crugnola. il campione in carica è uscito di strada nel corso della settima prova speciale, perdendo oltre 3 minuti ed ha chiuso al 13esimo posto assoluto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: