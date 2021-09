MOTOGP "Gimbo" Tamberi, oro di Tokyo a Misano: "Uno spettacolo essere qui"

Special guest del GP di San Marino Gianmarco Tamberi, oro nel salto in alto ai Giochi Olimpici di Tokyo. Con "Gimbo" è stata l'occasione per parlare delle qualifiche, del ritiro di Valentino Rossi e dell'estate magica per lo sport italiano nella quale il marchigiano è stato certamente protagonista.

