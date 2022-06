Gioie e dolori per i piloti FSM nel moto mondiale

A Barcellona, per il Gran Premio di Catalunya, una grande prestazione ed una riconferma per Tatsuky Susuki (Mc San Marino). In moto 3 conduce una gara nel gruppo di testa con Munoz, con un finale incerto fino all'ultima curva. Conclude 3° ma dimostrando di avere potenziale. Più sfortunata invece la gara di Enea Bastianini (Mc San Marino) in moto Gp. Già dalle qualifiche dimostra di essere veloce anche se per un soffio perde la Q2 ed è costretto a partire dalla 14° casella. In gara, in una curva perde l'anteriore e finisce sulla ghiaia. Finale amaro per lui, ma il campionato è ancora lungo.