Giornata di riposo alla Dakar, comandano Sanders e Lategan

Dopo una settimana di gara senza soste, è arrivata oggi l'unica giornata di riposo per i piloti della Dakar. Domani la carovana partirà per la sesta prova, tappa da 828 km dei quali 604 di speciale. Al giro di boa dell'edizione 2025 la classifica delle moto vede al comando Daniel Sanders con un vantaggio di 7 minuti e 2 secondi davanti allo spagnolo Schareina. In terza posizione Ross Branch con oltre 17 minuti, segue il francese Van Beveren a 18 minuti e 31 secondi.

Tra le auto il leader è il sudafricano Henk Lategan davanti al padrone di casa Al Rajhi con 10 minuti e 17 secondi. Lo svedese Ekstrom è terzo, poi segue Al-Attiyah a 35 minuti.