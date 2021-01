Giornata spagnola alla Dakar con i successi di Sainz e Barreda

Partenza ritardata di un ora e mezzo e prova speciale accorciata di 100 chilometri. Sono queste le decisioni dei commissari di gara dopo che un "numero significativo" di concorrenti, ha incontrato notevoli difficoltà nella massacrante tappa di ieri. Speciale numero 6, dunque, meno impegnativa e soprattutto priva di problemi nella navigazione. Un aspetto che ha consentito a Carlos Sainz di aggiudicarsi la sua seconda tappa di questa Dakar. Il pilota madrileno ha consolidato il terzo posto in classifica anche se il distacco da Peterhansel resta superiore ai 40 minuti.





Da segnalare il sorprendente secondo posto di Al Rajhi al volante della Toyota del team Overdrive. Il pilota saudita ha preceduto Nasser Al-Attiyah. Il portacolori della Toyota è riuscito a chiudere davanti Stéphane Peterhansel, rosicchiando 18 secondi al leader della graduatoria generale. Il pluricampione francese guida la classifica con 5 minuti e 53 secondi sul pilota del Qatar. Ennesima rivoluzione tra le moto. Protagonista assoluto Joan Barreda che ha conquistato la vittoria di tappa numero 27 alla Dakar, che lo pone sul podio di tutti i tempi per la categoria moto, andando a pareggiare i conti con Jordi Arcarons. Con la vittoria odierna, Barreda sale in settima posizione e riduce il suo distacco a 6' e 25 secondi. Cambia ancora il vertice della classifica che torna nelle mani di Toby Price. L'australiano della KTM ha chiuso con un ritardo di 3 e 54 da Barreda ma questo gli è bastato per scavalcare i tre piloti che lo precedevano nella graduatoria assoluta. Una classifica che rimane apertissima con Toby Price, l'argentino Benavides e il cileno José Cornejo, raccolti in meno di tre minuti. Domani alla Dakar, il primo e unico, giorno di riposo