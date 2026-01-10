Giorno di riposo alla Dakar, Guerrini: "Siamo in ripresa, esperienza indimenticabile"

Giornata di riposo alla Dakar – l'unica in questa edizione del rally raid – e meritato riposo anche per Guido Guerrini, il navigatore di Sansepolcro che corre con licenza sammarinese. Con Lorenzo Delladio alla guida, l'equipaggio – dopo la prima settimana di gara – occupa la posizione numero 66 della categoria Classic, al volante della splendida Porsche 959 Dakar EVO.

“Giorno di riposo qui a Riad, siamo a metà Dakar” - racconta Guerrini - “Come sta andando? È dura, è dura, è tanto dura e faticosa. Non sono mancati problemi meccanici in queste prime due settimane e di conseguenza abbiamo un po' stentato nei primi giorni di gara. Poi dopo siamo riusciti un attimo a riprenderci, siamo riusciti a risalire in classifica. Siamo quasi a metà classifica, questo è soddisfacente, ma come ben sappiamo l'obiettivo principale è quello di cercare di arrivare in fondo perché è veramente un'esperienza unica, un'esperienza che tutti gli amanti del motorsport dovrebbero fare almeno una volta nella vita perché, vi assicuro, parlarne prima di averla vissuta è tutto un'altra cosa. Quando la vedi, quando la vivi, cambi completamente opinione su quanto è eroico anche semplicemente terminare questa avventura sportiva”.







