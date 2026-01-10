DAKAR 2026 Giorno di riposo alla Dakar, Guerrini: "Siamo in ripresa, esperienza indimenticabile" Giornata di riposo alla Dakar, anche per il navigatore Guido Guerrini che corre in questa edizione del rally raid con licenza sammarinese. Nella categoria Classic, l'equipaggio Delladio-Guerrini occupa la 66^ posizione.

Giornata di riposo alla Dakar – l'unica in questa edizione del rally raid – e meritato riposo anche per Guido Guerrini, il navigatore di Sansepolcro che corre con licenza sammarinese. Con Lorenzo Delladio alla guida, l'equipaggio – dopo la prima settimana di gara – occupa la posizione numero 66 della categoria Classic, al volante della splendida Porsche 959 Dakar EVO.

“Giorno di riposo qui a Riad, siamo a metà Dakar” - racconta Guerrini - “Come sta andando? È dura, è dura, è tanto dura e faticosa. Non sono mancati problemi meccanici in queste prime due settimane e di conseguenza abbiamo un po' stentato nei primi giorni di gara. Poi dopo siamo riusciti un attimo a riprenderci, siamo riusciti a risalire in classifica. Siamo quasi a metà classifica, questo è soddisfacente, ma come ben sappiamo l'obiettivo principale è quello di cercare di arrivare in fondo perché è veramente un'esperienza unica, un'esperienza che tutti gli amanti del motorsport dovrebbero fare almeno una volta nella vita perché, vi assicuro, parlarne prima di averla vissuta è tutto un'altra cosa. Quando la vedi, quando la vivi, cambi completamente opinione su quanto è eroico anche semplicemente terminare questa avventura sportiva”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: