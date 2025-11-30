TV LIVE ·
Giovanni Trentin è Campione Italiano Rally Terra: a 18 anni, è il più giovane di sempre

L'ultimo appuntamento del Campionato Italiano Terra ha incoronato il 18enne Giovanni Trentin, il più giovane di sempre a conquistare un titolo tricolore. Il Rally del Brunello è andato invece al finlandese Korhola davanti a Battistolli e Tiramani.

di Alessandro Ciacci
30 nov 2025

Il Rally del Brunello ha scritto una pagina destinata a rimanere nella storia delle quattro ruote. A Montalcino, tra polvere, adrenalina e sterrati leggendari, Giovanni Trentin – navigato da Alessandro Franco – è diventato Campione Italiano Rally Terra 2025. E il tricolore, quest’anno, vola altissimo: Trentin, appena 18 anni, è il più giovane di sempre a trionfare. Un predestinato che ha trasformato il talento in certezza, la pressione in forza, la maturità in un marchio di fabbrica. Con la sua Skoda Fabia RS, il pilota di Montebelluna ha affrontato l’ultima tappa della stagione con il sangue freddo dei veterani. Prima l’attacco, poi la gestione perfetta quando il principale rivale al titolo, Tommaso Ciuffi, è stato costretto al ritiro. Da lì, una sola missione: restare nelle prime cinque posizioni. Obiettivo centrato, titolo aritmetico e festa grande nel cuore delle Crete Senesi.

A prendersi la vittoria di tappa, invece, è stato il finlandese Benjamin Korhola, dominatore del Brunello con 7 prove speciali vinte su 10 e una prestazione sontuosa sull'altra Skoda Fabia RS. Una gara di forza e riscatto dopo un avvio di stagione complicatissimo, chiusa con 21 secondi di vantaggio su un ottimo Alberto Battistolli. Il campione uscente ha tentato la rimonta fino all’ultimo, risalendo dal fondo fino al secondo posto assoluto, ma non è bastato: in campionato chiude a soli 3 punti dal nuovo re Trentin. Sul podio sale anche Christian Tiramani: primo podio tricolore per il giovane piacentino, capace di sorpassare il neo-Campione d'Italia proprio nell’ultima speciale approfittando della sua gestione del vantaggio.




