“Gli Insuperabili”: 60 anni di aneddoti e foto della Federazione Sammarinese Motociclistica In occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, al Misano World Circuit, é stato presentato il libro “Gli Insuperabili” che racconta i 60 anni di storia della FSM. Foto storiche e aneddoti alla presenza dei grandi delle due ruote.

“L’orgoglio di essere la Federazione più piccola al mondo ed essere al pari delle più grandi” - nel racconto dell’ex presidente Amedeo Michelotti c’è l’essenza di 60 anni vissuti a “tutto gas” dalla Federazione Sammarinese Motociclistica. Proprio a Misano, in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, é stato presentato “Gli insuperabili”, il libro-racconto scritto dal giornalista Jeffrey Zani che racconta 6 decadi di una Federazione che - come detto - é stata in grado di farsi strada tra i colossi delle due ruote. Dagli anni ‘60 ad oggi: aneddoti e foto - storiche e non - che hanno immortalato momento da ricordare.

A raccontare il libro l’attuale presidente della FSM Paolo Michelotti ma presenti anche altri ex numeri uno come Denis Zanotti o lo stesso Amedeo Michelotti, il più longevo. A fare gli onori di casa il direttore del Misano World Circuit Andrea Albani, a impreziosire il tutto Giovanni Copioli, ora presidente della Federazione Motociclistica Italiana e nipote di Italo Amati, a sua volta primo storico presidente della Federmoto del Titano.

Organizzazioni di gare mondiali ma anche celebrazioni di grandi piloti come il due volte campione del mondo Manuel Poggiali o il vice-iridato Alex De Angelis, accorso alla presentazione di un libro che racconta - una volta in più - come San Marino entri in tutti i mondi, in questo caso quello delle moto, dalla porta principale.

Nel servizio le parole di Paolo Michelotti, presidente FSM





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