Gli oltre 100.000 di Rallylegend

Rallylegend supera quota 100.000 e festeggia. L'edizione numero 22 è quella più importante per numeri e testimonia – una volta in più – quanto la kermesse motoristica sammarinese sia diventata un punto di riferimento nelle quattro ruote. Appassionati di ogni età e provenienti da ogni parte del mondo: San Marino e Italia, ovviamente, ma anche Europa, Centro e Sudamerica. Un evento planetario, nel vero senso della parola, reso possibile da una macchina organizzativa impeccabile e ormai ben oliata. Lo staff e i 750 commissari di gara disposti lungo le prove speciali hanno permesso la realizzazione del Legend, al netto di qualche piccolo problema creato da “tifosi” - giustamente tra virgolette – che con il rally hanno ben poco a che fare.

Lo show fornito da Rallylegend è sotto gli occhi di tutti: dalla “Sprint Legend Race” alle prove speciali, in notturna e di giorno, con i piloti che hanno dato spettacolo regalando grandi emozioni ai presenti. Ciliegina sulla torta il ritorno delle vetture in Centro Storico, in una location da urlo e che rende il giusto omaggio a chi ha fatto la storia di questo sport. Lancia Stratos, Delta, S4, Audi Quattro, Peugeot 205 e chi più ne ha più ne metta. Al volante di queste “signore” piloti di livello assoluto come Adrien Fourmaux, direttamente dal mondiale WRC, o ex iridati come Stig Blomqvist, Miki Biasion e Ari Vatanen. Gli occhi ancora brillano per questa edizione, da rivivere nello speciale di San Marino RTV in onda venerdì 18 ottobre alle ore 20.40.