Gomme fumanti e curve in sbandata: a San Marino è drifting-mania L'associazione Sm Drift ha portato questa specialità a La Ciarulla per un weekend di evoluzioni. Partecipazione di pubblico e piloti

Pneumatici che fumano e fischiano slittando sull'asfalto, curve prese in estremo sovrasterzo, sbandando in maniera controllata ma spettacolare, e manovre eseguite con più velocità e fluidità possibile. Anche a San Marino è arrivato il drifting, portato sul Titano, per un weekend, dall'associazione Sm Drift team.

Drift&Meet è stato il nome dell'evento, il primo di questo tipo realizzato dall'associazione sammarinese, affiliata alla Federazione automotoristica (Fams), che ha richiamato vari equipaggi anche dall'Italia, tra le strade della zona industriale La Ciarulla di Serravalle. Per due giorni, i piloti, si sono esibiti in straordinarie evoluzioni, con ben tre, lunghissimi, turni di drifting.

Spazio anche all'esposizione di vetture tuning, sportive e supercar, così come a una parata di auto da rally. Poi è toccato alle auto da drifting, con le Bmw in larga maggioranza tra i partecipanti di una gara che non era competitiva, ma è servita per mettere in mostra una tecnica di guida praticata per la prima volta in Europa negli anni '50, secondo Enzo Ferrari addirittura dal leggendario Tazio Nuvolari, e poi diventata popolare grazie ai piloti su strada giapponesi.

A giudicare dal pubblico richiamato, incuriosito da un rumore e da evoluzioni che non possono passare inosservate, il seme dell'interesse è stato piantato, ora andrà coltivato.

