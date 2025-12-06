FORMULA 1 Gp Abu Dhabi: Verstappen in pole, seguono le McLaren L'olandese è il migliore nella qualifica dell'ultima gara dell'anno. Miracolo Leclerc: è quinto, con Hamilton fuori già nel Q1

Gp Abu Dhabi: Verstappen in pole, seguono le McLaren.

Fianco a fianco, uno accanto all'altro, a tenersi d'occhio sin dal via. Max Verstappen e Lando Norris, i due contendenti per il Mondiale di Formula 1 partiranno in prima fila nell'ultimo gran premio della stagione, ad Abu Dhabi, quello che assegnerà il titolo. Dalla pole position scatterà l'olandese della Red Bull, quattro volte campione del mondo in carica, che deve recuperare 12 punti al rivale della McLaren, aspirante iridato per la prima volta, a cui basterebbe arrivare terzo per prendersi l'alloro senza doversi curare del risultato dell'avversario.

Verstappen, d'altro canto, ha bisogno di vincere e sperare che il britannico arrivi al massimo in quarta posizione, in gara. Questo solo per citare la più semplice delle combinazioni, perché nell'equazione, anche se come incognita marginale, rientra anche Oscar Piastri, terzo nel Mondiale (-16) dalla vetta e terzo anche in griglia, con le speranze di vittoria ridottissime.

In tutto ciò va considerato anche George Russell, che in qualifica ha sbagliato l'ultima curva, ma fin lì aveva un tempo tale da insidiare, quanto meno sul giro secco, entrambe le McLaren, quindi potrebbe inserirsi nella lotta per il podio della corsa. E poi c'è Charles Leclerc, che ha fatto un altro miracolo con la Ferrari disastrata di fine stagione, piazzando il quinto tempo, mentre Lewis Hamilton si è ancora una volta fermato al Q1, 16°, fuori per soli 8 millesimi.

