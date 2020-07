MOTO GP Gp Andalusia, Vinales vola nelle FP3. Marquez è 20° Valentino Rossi è ottavo. Il campione in carica torna in pista a soli 4 giorni dall'operazione all'omero

Si è conclusa la terza sessione di libere del GP di Andalusia che si corre sul circuito di Jerez de la Frontera. Miglior tempo per il pilota Yamaha, Maverick Vinales, che fa il giro più veloce e il record della pista. Dietro c'è il suo futuro compagno, nonché attuale leader della classifica piloti, Fabio Quartararo. Terzo un ottimo Jack Miller con la Pramac.

Bene Valentino Rossi che chiude ottavo, ma tutti i fari erano puntati sul campione in carica Marc Marquez che è tornato a girare in pista a soli quattro giorni dall'operazione all'omero destro. Per lui 20esimo posto e tanta sofferenza.



