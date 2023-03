Nel secondo appuntamento della stagione arriva il secondo successo della Red Bull. Sul gradino più alto del podi osale Sergio Perez, che precede il compagno di squadra Max Verstappen. L'olandese è protagonista di una grande rimonta dalla 15' posizione. Terzo posto per Fernando Alonso su Aston Martin. Per la Ferrari solo un sesto e settimo posto rispettivamente per Carlos Sainz e Charles Leclerc.