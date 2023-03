GP Arabia: Red Bull di altro pianeta, vince Perez

Nel secondo appuntamento della stagione arriva il secondo successo della Red Bull. Sul gradino più alto del podi osale Sergio Perez, che precede il compagno di squadra Max Verstappen. L'olandese è protagonista di una grande rimonta dalla 15' posizione. Terzo posto per Fernando Alonso su Aston Martin. Per la Ferrari solo un sesto e settimo posto rispettivamente per Carlos Sainz e Charles Leclerc.

