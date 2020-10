GP Aragon: vince Rins. Mir nuovo leader della classifica

Lo spagnolo Alex Rins in sella alla Suzuki ha vinto il motogp di Aragon, decima prova del mondiale 2020. Alle sue spalle i connazionali Alex Marquez e Joan Mir che è nuovo leader della classifica mondiale 2020.

In Moto2 successo per l'inglese Sam Lowes davanti ad Enea Bastianini. In classifica il pilota italiano precede l'inglese di 2 punti e Luca Marini di 5. Masia vince la gara di Moto3 precedendo Darren Binder. Arenas è leader con 144 punti, poi Ogura a 131.

