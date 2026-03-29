Gp Austin, déja-vu 2024: Martin vince la sprint, 2° Bagnaia

La gara sprint di Austin della MotoGp ha il sapore di un déja-vu, di quelli che ti riportano indietro di due anni, perché a sfidarsi per la vittoria sono i due piloti che si erano contesi i titoli del 2024: Jorge Martin e Francesco Bagnaia. Due motocilisti che nel 2025, uno per infortunio e l'altro per un feeling mai nato con la propria moto, non sono mai stati in lotta per il Mondiale. E invece, nel sabato infuocato del Texas, lo spagnolo e il torinese si sono dati battaglia fino all'ultimo, chiudendo la gara nello stesso ordine con cui si era chiuso il campionato 2024, Martin primo - grazie a un soprasso clamoroso in chiusura - e Bagnaia secondo, ma soddisfatto della prestazione.

Un successo che è costato caro all'Aprilia, per così dire, perché Martin, preso dall'euforia, a fine gara ha prima preso a pugni e rotto il cupolino della propria moto, poi si è lanciato in un'impennata che gli è sfuggita di mano e si è rifatta tutta la fiancata destra, prima di finire nella ghiaia. Volti a metà tra il sorriso e i denti digrignati dei meccanici nel box, ma la festa non è finita lì. Non è nemmeno cominciata, invece, quella di Fabio Di Giannantonio, partito dalla pole e subito steso da Marc Marquez, che da imbattibile è tornato ampiamente fallibile in questa stagione: lo spagnolo, alla seconda caduta del weekend texano, è andato lungo subito lungo, ammettendo l'errore - "Non ho considerato la scia delle tre moto che avevo davanti", ha detto - e scusandosi con il romano, travolto nello sbaglio.

A terra anche Marco Bezzecchi, caduto da solo quando era secondo e viaggiava in coppia con Martin verso il primo posto di Bagnaia, a tre giri dal termine. Proprio il compagno di squadra, così, lo supera nel Mondiale, piazzandosi in testa per un solo punto. Terzo è Enea Bastianini, avanzato di una posizione dopo una penalità di otto secondi assegnata a Pedro Acosta per pressione troppo bassa delle gomme.







