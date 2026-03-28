MOTOGP Gp Austin: Di Giannantonio ancora in pole, 2° Bezzecchi Seconda volta consecutiva in prima fila per il pilota VR46. Sotto investigazione il riminese, Marc Marquez e Ogura

Gp Austin: Di Giannantonio ancora in pole, 2° Bezzecchi.

C'è ancora un italiano davanti a tutti nella griglia di partenza della MotoGp ed è lo stesso di domenica scorsa: Fabio Di Giannantonio. In Texas, nel Gran premio delle Americhe, il pilota della VR46 registra il record della pista di Austin, battendo di 193 millesimi Marco Bezzecchi e di 349 Pedro Acosta.

Per Di Giannantonio si tratta della terza pole position in carriera, la seconda consecutiva, mentre Bezzecchi è al momento sotto investigazione, per un possibile rallentamento ai danni di Marc Marquez, sesto, dopo una qualifica complessa. Lo stesso spagnolo è però al centro di un'indagine dei commissari di gara, perché Enea Bastianini si è lamentato a propria volta, dicendo di essere stato ostacolato dal campione del mondo.

Quarto è il miglior Francesco Bagnaia della stagione, che forse avrebbe potuto anche ambire alla prima fila, ma ha dovuto annullare un giro in cui stava procedendo su tempi ottimi. Quinto è Joan Mir, migliore tra i piloti arrivati dal Q1, settimo Jorge Martin.

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