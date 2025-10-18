MOTOMONDIALE Gp Australia: Bezzecchi vince la sprint, Bagnaia penultimo Disastro Ducati a Phillip Island, che ottiene un quinto e un sesto posto, domina l'Aprilia

Risultati agli antipodi per l'Italia nella sprint race di Phillp Island. L'Aprilia trionfa con Marco Bezzecchi e Raul Fernandez, davanti a Pedro Acosta, mentre Francesco Bagnaia sprofonda in penultima posizione e la Ducati non va oltre un quinto posto. Un successo maturato a quattro giri dalla fine per Bezzecchi, grazie al sorpasso sul sorprendente Fernandez, del team satellite Trackhouse, e arrivato nonostante nel giro di riscaldamento l'italiano avesse centrato un gabbiano, che gli è finito nel motore, prima di uscirne, incredibilmente indenne.

Male, molto male le Ducati, che pagano anche l'assenza di Marc Marquez, dopo la caduta e infortunio della scorsa prova: la prima delle moto di Borgo Panigale è quella di Fabio Di Giannantonio. Bagnaia, che nelle prove libere stava ritrovando intesa con la moto, prima di riscontrare nuovamente problemi durante le qualifiche, ha detto di essersi sentito "passeggero sulla moto". Per lui era quasi impossibile guidare la Gp25, che si muoveva tantissimo e girava quasi 2 secondi più lento rispetto a quanto avesse fatto in qualifica. Dietro al torinese si è piazzato solo il tester Michele Pirro.

E ora Bagnaia deve stare attento anche alla classifica del Mondiale, perché Bezzecchi è a soli 8 punti da lui e, se continua ad andare così forte, potrebbe presto effettuare il sorpasso. Magari già nella gara di Phillip Island, domani.

