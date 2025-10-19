MOTOMONDIALE Gp Australia: prima vittoria per Fernandez. Cade Bagnaia Lo spagnolo trionfa a Phillip Island, davanti a Di Giannantonio e a Bezzecchi, che si prende il terzo posto nel Mondiale

Il Gran premio d'Australia segna la prima volta di Raul Fernandez in MotoGp. Dopo il podio nella gara sprint, lo spagnolo vince la gara lunga, portando l'Aprilia in trionfo a Phillip Island. È doppietta per la casa italiana, che di sabato aveva trionfato con Marco Bezzecchi, sulle moto della squadra principale, e che di domenica ha replicato con una delle moto del team satellite Trackhouse, diretto da Davide Brivio.

A completare il podio sono due italiani: Fabio Di Giannantonio, che risale dalla 10^ alla 2^ posizione sulla Vr46 Ducati, e lo stesso Bezzecchi, terzo nonostante due long lap penalty ricevuti nel corso della gara. Per entrambi, però, è stato impossibile recuperare il divario scavato da Fernandez, quando lo spagnolo si è ritrovato in testa alla gara, dopo le penalità ricevute da Bezzecchi, e ha poi spinto al massimo. Per lui è il primo successo in MotoGp, per l'Aprilia è il 300° nel Motomondiale.

Tra gli altri italiani, il migliore è Luca Marini, quinto, mentre Francesco Bagnaia chiude ancora senza punti, caduto a quattro giri dalla fine, quando era 13°. Oltre al brutto risultato, per lui c'è anche la beffa in classifica generale, perché Bezzecchi lo supera e si porta al terzo posto nel Mondiale.

