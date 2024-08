MOTOGP GP Austria: Bagnaia vince la sprint race e aggancia Martin

Acuto di Pecco Bagnaia in Austria. Il campione del mondo in carica vince la sprint race del sabato e aggancia in vetta al mondiale Jorge Martin, che domani partirà in pole position. Il pilota italiano della Ducati e quello spagnolo del Pramac condividono la vetta con 250 punti, ma Bagnaia sarebbe primo per un maggior numero di vittorie di GP. A completare il podio della "gara veloce" è l'Aprilia di Aleix Espargaro. Marc Marquez è fuori, Enea Bastianini quarto.

