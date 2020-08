GP Austria: Pol Espargaro il migliore del venerdì

Pol Espargaro fa registrare il migliore tempo nelle libere del venerdì del GP d'Austria. Il piloto spagnolo ha ottenuto il tempo nelle prime libere davanti ad Andrea Dovizioso. Nelle seconde libere la pioggia ha condizionato la sessione. Jack Miller è stato il migliore ma non abbastanza per abbassare il tempo di Espargaro. Valentino Rossi è 13', Quartararo decimo. In moto 2 miglior tempo per Sam Lowes, Bezzecchi è terzo, mentre Arbolino è il migliore in moto3.