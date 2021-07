Gp Austria, vince Verstappen davanti a Bottas e Norris

Dominio di Max Verstappen su Red Bull In Austria, che chiude la gara al primo posto. Completano il podio Valteri Bottas, arrivato secondo, e Lando Norris su McLaren. Chiude al quarto posto il campione del mondo Lewis Hamilton. Giornata storta per le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc, che concludono la gara rispettivamente alla quinta e ottava posizione. Nella classifica generale Verstappen comanda con 156 punti, segue Hamilton a 138. Prossimo appuntamento in calendario tra due settimane a Silverstone, in Gran Bretagna.