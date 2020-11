Pole position di Lewis Hamilton nelle qualifiche del GP del Bahrain. L’inglese della Mercedes, alla pole n. 98 della carriera, ha preceduto il compagno di squadra Valtteri Bottas e la Red Bull di Max Verstappen. Quarto Alexander Albon, poi Sergio Perez. Ancora deludenti le Ferrari, con Sebastian Vettel e Charles Leclerc eliminati in Q2: scatteranno rispettivamente in 11esima e 12esima posizione in sesta fila. Domenica il GP alle 15.10.