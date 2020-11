GP Bahrain: pole 98 per Lewis Hamilton, deludono le Ferrari

Pole position di Lewis Hamilton nelle qualifiche del GP del Bahrain. L’inglese della Mercedes, alla pole n. 98 della carriera, ha preceduto il compagno di squadra Valtteri Bottas e la Red Bull di Max Verstappen. Quarto Alexander Albon, poi Sergio Perez. Ancora deludenti le Ferrari, con Sebastian Vettel e Charles Leclerc eliminati in Q2: scatteranno rispettivamente in 11esima e 12esima posizione in sesta fila. Domenica il GP alle 15.10.

